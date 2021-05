Concurso PF: Cebraspe comunica alterações em locais de provas

Letícia Teixeira

A empresa Cebraspe, organizadora do concurso PF (Polícia Federal), comunicou nesta quinta-feira (20/5) novas alterações nos locais de aplicação das provas objetivas, confirmadas para 23 de maio.

Conforme o comunicado disponibilizado no site da banca organizadora, foram atualizados os locais de aplicação em Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

Ainda de acordo com o comunicado, candidatos que optaram pela realização da avaliação nestas localidades deverão realizar uma nova consulta. Veja o comunicado na íntegra:

Concurso PF – retificações

O comunicado reafirma a aplicação das provas dentro da data prevista. Tal realização estaria ameaçada após diversos pedidos de adiamento serem protocolados pelo MPF.

Na última quarta-feira, 19 de maio, a empresa divulgou um comunicado afirmando que as provas serão aplicadas em todas as localidades dispostas no edital, inclusive em Curitiba, onde foram estabelecidas novas restrições.

