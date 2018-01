Em Atalaia do Norte, indígenas denunciam descaso com a saúde

No programa “Solimões em Destaque” deste sábado, será reprisar a situação dos índigenas de Atalaia do Norte, nesta semana mais de 60 indígenas ocuparam o Distrito Sanitário especial Indígena na cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas. Os índios também reclamam da falta de respeito às tradições de cada povo pelos profissionais de saúde.

O geógrafo Victor Gil, que atua no programa Javari do Centro de Trabalho Indigenista, acompanha a situação indígena na região e destaca que historicamente, essas populações tem sofrido pela falta de atendimento adequado.

O deputado estadual Sidney Leite acionou o Ministério Público Federal no estado pedindo investigação do caso. O deputado também deve questionar o Ministério da Saúde sobre verbas destinadas à região.

O Ministério Público Federal em Tabatinga confirmou que recebeu representação do deputado. Disse também que já está acompanhando o caso desde a semana passada, quando esteve reunido com a coordenação do Dsei Vale do Javari e, posteriormente, com indígenas.

O MPF está definindo data para ida ao município de Atalaia do Norte e também está articulando uma reunião conjunta com a Secretaria Especial de Saúde Indígena em Tabatinga ( Sesai) que deve ser realizada ainda este mês.

Ouça: