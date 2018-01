Teste do pezinho passa a ser realizado em Macapá

A Prefeitura de Macapá implantou na Unidade Básica de Saúde Marcelo Cândia, no bairro Jardim Felicidade, a realização do teste do pezinho. O exame é obrigatório para os recém-nascidos e deve ser feito entre o 3º e o 5º dia de vida. Por meio dele é capaz de diagnosticar diversas doenças. O teste é feito das 9h às 12h, de segunda a sexta-feira.

De acordo com a coordenadora municipal de Saúde da Criança, Raphaela Chaves, a realização do teste neste período é importante por identificar seis doenças genéticas ou congênitas passíveis de tratamento, mas que não apresentam evidências clínicas ao nascimento. “O teste é capaz de diagnosticar doenças metabólicas, genéticas e infecciosas, garantindo o tratamento precoce e impedindo complicações como atrasos neuropsicomotores e mentais. Além disso, o exame ainda pode destacar patologias mais graves de maneira precoce, evitando até a morte do bebê”, explica.

Para a realização do teste do pezinho é necessário que a mãe ou responsável apresente o documento de identidade e o Cartão da Criança, que é adquirido na maternidade assim que o bebê nasce. Com apenas uma gota de sangue retirada do pé do recém-nascido é possível detectar doenças graves que podem interferir no desenvolvimento do bebê. Quanto mais cedo as doenças forem identificadas e tratadas, maior a possibilidade de evitar sequelas nas crianças.

Jamile Moreira