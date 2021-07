Mais de 7,4 mil moradores de Unidades de Conservação do Amazonas recebem cartão alimentação

Mais de 7,4 mil cartões de alimentação no valor de R$300 serão entregues para famílias em situação de vulnerabilidade, que vivem em Unidades de Conservação (UCs) no Amazonas. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e a Organização Não Governamental (ONG) “Gerando Falcões”, por meio da campanha “Corona no Paredão, Fome Não”, proporcionando auxílio financeiro nesse período de pandemia do coronavírus.

A distribuição das chamadas cestas básicas digitais já começou em bairros periféricos de Manaus, em junho, beneficiando mais de 1,2 mil pessoas, e agora segue em 13 Unidades de Conservação, situadas em comunidades das Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, Canumã, Juma, Rio Madeira, Rio Amapá, Cujubim, Amanã, Mamirauá, Rio Negro e Puranga Conquista, além da Reserva Extrativista (RESEX) Catuá-Ipixuna, da Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Negro e da Floresta Estadual de Maués.

O cartão é como um vale-alimentação e pode ser usado em supermercados credenciados na região. O valor total do auxílio é de R$300, sendo dividido em duas parcelas, uma que já está disponível para ser utilizada e outra que será liberada 30 dias após a entrega. Com o cartão em mãos, as pessoas podem comprar itens de alimentação, higiene e limpeza, sendo restrita a compra de bebidas alcoólicas e cigarro. A distribuição será feita por colaboradores da FAS, que vão auxiliar os moradores com dúvidas sobre a utilização do cartão.

A Superintendente de Desenvolvimento da FAS, Valcléia Solidade, afirma que a parceria com a ONG Gerando Falcões vai gerar grandes benefícios neste período de pandemia. ”Agora, além da pandemia, tem as cheias do Rio Negro, que também afetaram muitas famílias. Então, essa é uma ajuda essencial, porque garante a segurança alimentar por pelo menos dois meses e é um alívio para quem recebe. Estamos passando por um momento onde muitas doações diminuíram por diversas razões e poder dar essa ajuda financeira a tantas famílias é muito importante”, disse.

Gerando Falcões

O Gerando Falcões é uma organização social que atua dentro de estratégia de rede, em periferias e favelas de todo o país. As ações são voltadas ao desenvolvimento de projetos na área dos esportes e da cultura, principalmente para crianças e adolescentes, além de qualificação profissional para jovens e adultos, sendo uma iniciativa de geração de renda para famílias, inclusive egressos do sistema penitenciário. Para se tornar um parceiro e contribuir com a construção de uma sociedade mais justa, acesse: https://gerandofalcoes.com/conheca.

