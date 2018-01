Semed faz ajustes para início da matrícula escolar em Macapá

Nesta quinta-feira, 25, ocorreu no auditório da Fecomércio, reunião com os diretores e secretários escolares das instituições da rede municipal de ensino de Macapá para tratar da pré-matrícula e matrícula dos alunos para este ano. A pré-matrícula será feita pela internet, no período de 29 a 31 de janeiro; e a matrícula será de 30 de janeiro a 1º de fevereiro, e esta fase é presencial.

De acordo com o diretor do Departamento de Ensino, Cleiberton Souza, a pré-matrícula é exclusiva para os alunos que fizeram a Chamada Escolar no site escolapublica.ap.gov.br. “Esta fase é feita a escolha da escola, iniciará às 14h do dia 29 e finalizará as 23h59 do dia 31 de janeiro. Basta inserir na tela inicial do site o CPF do aluno, selecionar a escola e finalizar o processo. Caso alguma informação na Chamada Escolar tiver sido preenchida de forma equivocada, na mesma página haverá a possibilidade de correção, antes de selecionar a escola”, explicou.

O período da matrícula dos que participaram da Chamada Escolar terá início no dia 30 de janeiro, em horário comercial, em todas as escolas da rede pública municipal e finalizará no dia 1º de fevereiro. Cada escola terá uma equipe técnica para receber, fazer esse processo e tirar dúvidas dos pais e responsáveis dos alunos.

Aqueles que não fizeram a Chamada Escolar ou perdeu alguma etapa (pré-matrícula e matrícula) terão uma segunda oportunidade, iniciará no dia 6 de fevereiro, a partir das 14h, no mesmo site da Chamada Escolar, e terá seu término dia 8 de fevereiro. Nestes casos, o processo de matrícula ocorrerá a partir do dia 7 de fevereiro e será realizado em horário comercial, em todas as escolas da rede municipal e finalizará no dia 9 de fevereiro.

As aulas iniciarão dia 5 de março, com programação cultural nas escolas. Esta semana finalizou as aulas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e os servidores e professores entram de férias no mês de fevereiro.

Pérola Pedrosa