Companhia de Teatro da Bahia promove ações formativas em Macapá

Serão realizados workshops, encontro com grupos teatrais locais e atividades de mediação escolar.

A Companhia Território Sirius Teatro, que apresenta na sexta-feira (06) e no sábado (07) o espetáculo Seu Bomfim, no Teatro das Bacabeiras, vai realizar durante sua estadia em Macapá ações formativas gratuitas para agentes e produtores culturais locais e estudantes de escolas públicas.

Serão realizados os workshops de “Teatro Físico”, “Elaboração e gestão de projetos culturais” e de “Fotografia”, além de encontro com grupos teatrais locais e mediação escolar.

A atividade de mediação escolar promoverá ações educativas, informativas e artísticas desenvolvidas em três fases: introdução, fruição e debate. Será ministrada por um arte-educador do grupo, para alunos de escolas públicas, tendo como foco promover discussões e aprofundamento acerca das temáticas presentes no espetáculo, além de estabelecer conexões com a obra de Guimarães Rosa.

O workshop de ‘Fotografia’, a ser realizado no sábado (07), das 8 às 12h, terá orientação de Alessandra Nohvais, arte educadora, e pretende estimular os alunos a reconhecerem e avalorizarem a importância da fotografia como linguagem documental e artística.

Já o facilitador Júnior Cecon, diretor de produção do projeto, vai explanar sobre a importância da gestão estratégica de projetos culturais, no workshop ‘Elaboração e Gestão de Projetos Culturais’,que acontece também no dia 07, das 14 às 18h, para agentes locais da cultura amapaense.

Por fim, o workshop ‘Teatro Físico’ será ministrado por Fábio Vidal, no domingo (08), das 8 às 12h. Ele abordará diversas práticas físicas para o desenvolvimento e o aprimoramento de princípios, técnicas e qualidades expressivas que instrumentalizem o participante para a apresentação pública.

Todos os workshops serão realizados no Teatro das Bacabeiras. Para cada workshop são ofertadas 25 vagas gratuitas, cujas inscrições podem ser realizadas através do link bit.ly/inscricaomacapa.

Ainda no domingo (08), a partir das 14h, será realizado um encontro informal para discutir sobre o processo de criação da obra, a dramaturgia que o Território Sirius tem desenvolvido ao longo de sua trajetória, além do compartilhamento das técnicas e treinamentos empregados no fazer artístico. Na ocasião, os grupos participantes também serão estimulados a abordarem estas mesmas temáticas.

Este projeto foi selecionado pelo Programa Petrobras Distribuidora de Cultura 2017/2018.

Serviço:

Workshop ‘Fotografia’

Local: Teatro das Bacabeiras (Rua Cândido Mendes, 368, Centro)

Data: 07 de abril (sábado)

Horário: 8h às 12h

Valor: gratuito, limitado a 25 vagas

Inscrições: pelo link bit.ly/inscricaomacapa

Workshop ‘Elaboração e Gestão de Projetos Culturais

Local: Teatro das Bacabeiras (Rua Cândido Mendes, 368, Centro)

Data: 07 de abril (sábado)

Horário: 14h às 18h

Valor: gratuito, limitado a 25 vagas

Inscrições: pelo link bit.ly/inscricaomacapa

Workshop ‘Teatro Físico’

Local: Teatro das Bacabeiras (Rua Cândido Mendes, 368, Centro)

Data: 08 de abril (domingo)

Horário: 8h às 12h

Valor: gratuito, limitado a 25 vagas

Inscrições: pelo link bit.ly/inscricaomacapa

Encontro com Grupos Teatrais Locais

Local: Teatro das Bacabeiras (Rua Cândido Mendes, 368, Centro)

Data: 08 de abril (domingo)

Horário: 14h às 16h

Valor: gratuito, por ordem de chegada. Sem limitação de participantes.