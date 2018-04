UNESCO: esporte é fórum único para ação e reflexão, podendo mudar sociedades

No Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz, lembrado na última sexta-feira (6), a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, disse que o esporte é um fórum único para a ação e a reflexão, com o objetivo de transformar nossas sociedades.

“O esporte diz respeito ao esforço individual e ao esforço coletivo, à atividade individual e à prática social; tem como base os conceitos de respeito, compreensão, integração e diálogo, além de contribuir para o desenvolvimento e a realização das pessoas, independentemente de idade, gênero, origem, crenças e opiniões”, declarou Audrey em comunicado.

Segundo ela, a UNESCO exerce papel de liderança para essa ambição. Ela citou como exemplo o Plano de Ação de Kazan, aprovado em 2017 pela Conferência Internacional de Ministros e Altos Funcionários Responsáveis pela Educação Física e o Esporte (MINEPS), que promove uma maior cooperação internacional em termos de políticas esportivas, fortalecendo os vínculos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030.

“É nesse espírito que a UNESCO, pelo quinto ano consecutivo, celebra em 6 de abril o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz. Ao longo do dia, com os nossos inúmeros parceiros, tomaremos parte de uma ampla mobilização online na qual todos são convidados a participar, especialmente por meio das hashtags #IDSDP2018 e #Sport2030, e também pelo compartilhamento de eventos e atividades em plataformas como a sportanddev.org.”

“Juntamente com a organização Peace and Sport, estimulamos o engajamento das pessoas à campanha #whitecard, para criar iniciativas e compartilhá-las online no site www.april6.org.”

Para a diretora-geral da UNESCO, os valores do esporte são os da universalidade e da harmonia. “Neste Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz, vamos combinar nossa energia e nosso entusiasmo para contribuir para a construção, por meio do esporte, de um mundo de respeito, compartilhamento e paz”, concluiu.

ONU Brasil