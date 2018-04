Conflitos e divergências te preocupam? Saiba como ter paz

Neste domingo (8), o programa Natureza Viva conversou com a educadora, psicóloga, mestra em psicologia, cofundadora da Unipaz no Brasil e vice-reitora da rede Unipaz, Lydia Rebouças. A psicóloga falou um pouco sobre como se manter calmo e em paz mesmo com tantos conflitos no dia-a-dia.

A Universidade Holística Internacional de Brasília – Unipaz é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, declarada órgão de utilidade pública federal. Foi criada para desenvolver projetos específicos e inter-relacionados à cultura de paz, alicerçada na visão holística e na abordagem transdisciplinar.

