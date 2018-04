Crocodilo canibal de cinco metros é flagrado devorando outro na Austrália

Situação impressionante foi avistada por um pai e seu filho, quando os dois pescavam no rio Daly, localizado no norte do país, no início do mês de abril

O australiano Bill Yan, 49 anos, presenciou um caso impressionante de canibalismo na natureza. De acordo com o portal britânico Mirror , ele e seu filho estavam pescando no rio Daly, no norte da Austrália, quando perceberam que um crocodilo-de-água-salgada matou e estava devorando outro da mesma espécie.

Leia também: Vídeo viraliza ao flagrar ‘alce voador’ pulando sobre carro e evitando acidente

“Estávamos navegando no rio e vimos algo branco flutuando, com vários pássaros ao redor”, Yan explicou. “Nós pensamos que era um peixe, mas quando chegamos mais perto, percebemos que era metade de um crocodilo”. A situação em si já foi considerada impressionante pela família, porém, tudo mudou quando eles perceberam outro animal nas proximidades e sua atitude canibal .

O animal era outro réptil, aparentemente da mesma espécie, que tinha quase cinco metros de comprimento e estava comendo o animal que acabara de matar. “Ele tinha acabado de matá-lo quando começou a arrancar suas patas e a cauda”, detalhou o australiano.

Os dois permaneceram no local por cerca de dez minutos, e enquanto observavam a caça, relataram que “era possível escutar os ossos [da presa] sendo quebrados”. A família explicou que já tinha escutado falar sobre crocodilos canibais, porém, esta foi a primeira vez que presenciaram a situação.

Veja mais no Último Segundo – iG