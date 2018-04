Companhia baiana apresenta espetáculos solos no Teatro das Bacabeiras

Os espetáculos Joelma e Sebastião, serão apresentados nesta sexta-feira, 13, e sábado, 14.

A Companhia Território Sirius Teatro, volta ao palco do Teatro das Bacabeiras na próxima sexta-feira, 13 e sábado, 14, para apresentação dos espetáculos solos Joelma e Sebastião. As apresentações acontecem sempre as 19h30. Ingressos ao valor de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Classificação indicativa 14 anos.

A Território Sirius foi criada no ano 2000, no estado da Bahia, já viajou todo o Brasil, e também algumas cidades da Europa, gerando processos autônomos e coletivos de produção e pesquisa acerca de modos de cena para o desenvolvimento de novas linguagens e estéticas. Os trabalhos apresentados neste próximo final de semana são baseados em histórias reais.

Joelma

Esta encenação traz ao publico a historia de Joelma, uma das primeiras transexuais da Bahia e consequentemente do Brasil. Ao longo De vida, ela transitou por distintos lugares (Ipiaú, Salvador, São Paulo) passando por diversos acontecimentos, conflitos e resoluções. Na encenação o público poderá ver seus diálogos, histórias, personagens, questionamentos e informações que redimensionam o caráter mítico, religioso, filosófico e conceitual da obra cinematográfica, estabelecendo outra criação que engloba o cinema – vídeo (a projeção) como um dos elementos constituintes da cena teatral.

Sebastião

Um Nordestino, chamado Sebastião, vê-se envolvido em uma trama de perseguição depois que participa do saque de um avião que caiu com R$ 5,6 milhões. Devoto de Padre Cícero, viciado em jogos e totalmente endividado, ele por obra do acaso, recebe um tesouro “dos céus” que acaba sendo o motivo de sua tragédia. Esta encenação constitui-se de uma teatralização de dados e fatos verídicos, que aconteceram quando uma aeronave se espatifou nas terras de Maracangalha (na Bahia), e, ao invés de felicidade, trouxe desespero para os moradores locais.

