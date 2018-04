Oficial: queda de avião na Argélia deixa pelo menos 100 mortos

Aeronave militar caiu perto da cidade argelina de Boufarik

Chegam a 100 os mortos em queda de um avião militar na Argélia, nesta quarta-feira. O Ministério da Defesa da Argélia admite que pelo menos 100 militares morreram no colapso do Ilyushin76 da Força Aérea. A aeronave caiu pouco depois da decolagem em Boufarik, na cidade de Blida, a 30 km ao Norte da capital Argel. De acordo com a agência Asharq Al-Awsat, havia 200 pessoas a bordo.

A aeronave de fabricação soviética seguia para uma outra base aérea militar em Bechar, no Sudoeste da Argélia. No caminho, faria uma parada em Tinduf, cidade do Sul do país que abriga milhares de refugiados do Saara Ocidental.

Cerca de 14 ambulâncias foram enviadas ao local, além de dez viaturas do Corpo de Bombeiros. Dezenas de corpos já foram retirados das ferragens.

“Há mais de 100 mortos. Mas não temos certeza, neste momento”, explicou Mohammed Achour, porta-voz da agência de proteção civil argelina, citado pela agência Associated Press (AP). A triipulação e os passageiros eram todos militares. A queda do avião ocorreu por volta das 8h locais (4h da madrugada em Brasília).

Via Cenário MT