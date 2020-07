Califórnia fecha bares e restaurantes na maior parte do estado

Medida valerá pelo menos três semanas diante do aumento da covid-19



Salões internos de restaurantes, cinemas e outros estabelecimentos serão proibidos de funcionar na maior parte da Califórnia por pelo menos três semanas, diante do aumento de infecções pelo novo coronavírus, anunciou o governador do estado, Gavin Newsom, nessa quarta-feira (1º).

Todos os bares e pubs também terão que fechar as portas em 19 municípios da Califórnia, onde vivem 70% da população do estado, disse Newsom.



Veja também:

Amapá tem 28.927 casos confirmados, 4.327 em análise laboratorial, 14.168 pessoas recuperadas e 420 óbitos

Agência de Fomento do Amapá retoma atividades presenciais; atendimento ao público só com agendamento

Enem 2020: projeto disponibiliza modelos de planos de estudos gratuitos

As hospitalizações e mortes por covid-19 têm aumentado no estado mais populoso dos Estados Unidos, principalmente a partir do fim de semana do feriado do Memorial Day, em 31 de maio. Nas últimas 24 horas, 110 pessoas morreram na Califórnia, informou o governador.

A decisão abrange algumas das áreas mais densamente povoadas do estado, incluindo os condados de Los Angeles e Orange, bem como a capital Sacramento.



Reuters

Curtir isso: Curtir Carregando...