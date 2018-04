Feira estudantil incentiva reaproveitamento de materiais recicláveis

Macapá/Santana – Pufes, vasos, bijuterias, garrafas decoradas e luminárias foram alguns dos produtos comercializados pelos alunos do Serviço Social da Indústria (SESI) Amapá em uma feira realizada nesta quarta-feira, 18. Os itens foram produzidos pelos estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) das unidades Macapá e Santana. A atividade faz parte do projeto Crescendo e Empreendendo, promovido em parceria com o Sebrae.

Os jovens e adultos foram capacitados por meio de oficinas que trabalharam o desenvolvimento de atitudes empreendedoras para a vida e para o mundo do trabalho. Eles foram orientados pelos professores a idealizarem artigos feitos a partir da utilização de materiais recicláveis. Desta maneira, trabalharam a educação ambiental aliada à propostas de negócios de baixo custo. O resultado foi exposto no evento que reuniu colegas de turma, familiares, docentes e equipe pedagógica das escolas.

“O projeto prepara os estudantes para os desafios do mundo do trabalho e os estimula à reflexão sobre empreendedorismo e ingresso na vida profissional. O que vimos na feira foram ideias muito bem elaboradas, o que mostra o quanto eles se empenharam para mostrar boas oportunidades de negócio. Estão todos de parabéns pelo empenho”, destacou a coordenadora de unidade, Sandra Duarte.

Na feira, surgiram propostas de utensílios variados. Por exemplo, o aluno de Segurança do Trabalho, modalidade EBEP/EJA, Rogério Alves, 23 anos, apresentou a luminária feita com garrafas de vidro por ele e colegas. “Para produzir, recolhemos várias garrafas, em diferentes lugares. Depois aprendemos o processo de corte e lixamento. Agora que sabemos como fazer, pretendemos continuar fabricando, pois é prático e vai nos garantir uma renda a mais para ajudar em casa”, comentou, empolgado, o jovem empreendedor.