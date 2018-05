Guias de turismo podem ser obrigados a registrar veículos de trabalho

Guias de turismo que utilizarem o próprio carro, moto ou utilitário para o trabalho deverão registrar o veículo nos órgãos de turismo do município e do estado de circulação, bem como no Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastrur).

É o que estabelece proposta (PLC 23/2014) aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e que será analisada agora pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR).

O relator do texto na CCJ, senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), acredita que a medida é uma forma de evitar o transporte clandestino de passageiros. Mais detalhes na reportagem de Marciana Alves, da Rádio Senado.

Agência Brasil