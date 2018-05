Acidente doméstico é hipótese para início de incêndio em prédio que desabou em SP

Segundo o secretário estadual da Segurança Pública, Mágino Alves o fogo pode ter começado a partir da explosão de um botijão de gás ou de uma panela de pressão

Um acidente doméstico é a principal linha de investigação para o motivo do início do incêndio que causou o desabamento do Edifício Wilton Alves de Almeida, no Largo do Paiçandu, região central da cidade de São Paulo, na madrugada de terça-feira, 1°. Segundo o secretário estadual da Segurança Pública, Mágino Alves o fogo pode ter começado a partir da explosão de um botijão de gás ou de uma panela de pressão.

Bombeiros identificam local onde estaria vítima de desabamento de prédio. “Tudo isso será apurado no devido tempo e com a cautela necessária” afirmou. O secretário declarou que a briga de casal ocorrida no mesmo andar e relatada por moradores possivelmente não tem relação com o incidente.

