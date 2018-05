MG: PM de Meio Ambiente encontra 35 pássaros em gaiolas e morador é multado em R$ 91 mil

Além do constrangimento e da multa de R$ 91 mil, o morador ainda poderá ser responsabilizado por crime ambiental.

O hobby de criar pássaros em cativeiro pode sair bastante caro para quem escolhe espécies da fauna silvestre e não tem autorização de nenhum órgão ambiental. Foi o que aconteceu com um morador do bairro Jardim Panorâmico nessa terça-feira em Patos de Minas. Ele foi multado mais de R$ 91 mil.

O homem de 52 anos foi abordado por uma equipe da Polícia Militar nas imedições do cruzamento da rua Teófilo Otoni com a avenida Fátima Porto. No carro em que ele estava, os militares encontraram três pássaros da espécie Canário da Terra. A Polícia Militar de Meio Ambiente teve que ser acionada.

Na casa do autor, no bairro Jardim Panorâmico, os policiais encontraram mais 32 pássaros das espécies Canário da Terra, Curió e Papa Capim. Estas aves pertencem à fauna silvestre brasileira e não podem ser mantidas em cativeiro. Diante disso, o morador foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia.

As aves passaram por uma análise e 31 foram soltas na natureza. Quatro pássaros estão anilhados e vão ser destinados a um depositário fiel, que deverá cuidar das aves. Além do constrangimento e da multa de R$ 91 mil, o morador ainda poderá ser responsabilizado por crime ambiental.

Via Patos Hoje