Aula inaugural do Projeto Japiim traz oficina de Libras para alunos do município

O Projeto Japiim, da Prefeitura de Macapá, teve suas aulas inaugurais nesta segunda-feira, 7. O projeto irá atender 10 turmas, que estão divididas nas escolas José Leoves Teixeira e Esforço Popular. São 10 anos de projeto e mais de oito mil alunos da rede municipal atendidos. Este ano, o grande diferencial são as aulas da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semed) executa o projeto por meio da Divisão de Recursos Didáticos (Dired). As turmas devem receber 20 alunos do 4º e 5º anos do ensino fundamental, além da comunidade. Os estudantes terão a oportunidade de aprender com brincadeiras e momentos lúdicos fornecidos pelos educadores.

As oficinas do projeto Japiim são gratuitas e permitem o contato com línguas estrangeiras, sendo elas o francês, inglês, espanhol e produção textual em língua portuguesa, este ano também será possível que os alunos participem da oficina de capacitação em Libras. A professora Cheyla Bezerra, que irá ministrar a oficina de Libras na Escola Esforço Popular, explica que é muito importante alfabetizar as crianças desde cedo em Libras. “As aulas serão ministradas com recursos audiovisuais e brincadeiras. As crianças aqui estão entre nove e dez anos, que é uma idade ótima para a criança ouvinte ter o contato e aprender a língua”, diz.

Na Escola José Leoves Teixeira, o estudante Daniel Henrique, 10 anos, relata que a diversão é garantida nas aulas de produção textual, porque ele os amigos podem brincar e aprender juntos. “É muito legal participar das oficinas, hoje estamos aprendendo a história dos nossos nomes e isso é muito legal, porque a professora brinca com a gente e canta”, reforça. A Semed disponibilizou ainda o material didático para que os estudantes pudessem assistir às aulas. Foram entregues cadernos, lápis, borrachas, giz de cera, entre outros. São 200 alunos inscritos no projeto, 100 em cada escola.

Rafaela Bittencourt