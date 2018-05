Poetas Azuis gravam primeiro DVD ‘Enquanto a Pele Arrepiar’

A apresentação será gratuita e acontece no dia 11 de maio, no Sesc Araxá, a partir das 19h30.

A poesia pop e todo o encanto do trabalho detalhista feito pelo grupo Poetas Azuis será registrado em DVD, gravado na próxima sexta-feira, 11, a partir das 19h30, no Sesc Araxá. Este será o primeiro registro audiovisual do grupo, e será chamado de Enquanto a Pele Arrepiar.

No repertório estarão poemas-canções que já são conhecidos pelos fãs que acompanham o grupo como Feliz e Meio, Dia Dez, Quando o Amor Florir, A Poesia em Movimentos, entre outros. Os Azuis também apresentarão quatro novas canções inéditas para o trabalho 2018, incluindo a canção que dá nome ao DVD Enquanto a Pele Arrepiar.

A Apresentação contará ainda com a participação especial das cantoras Adriana Raquel, Márcia Fonseca e Lara Utzig, que interpretarão canções dos Poetas.

“Nós sempre buscamos fazer com a poesia o inimaginável, e já levamos esse trabalho para os mais diversos locais nestes quase seis anos de grupo e queremos agora registrar tudo isso para espalhar pelo mundo a poesia azul”, destaca o poeta Pedro Stkls.

No palco, além de Pedro Stkls e Thiago Soeiro, os músicos Vinicius Bastos, Igor de Oliveira, Paulo Júnior e Paulinho Batera dão ritmo aos poemas falados e cantados.

Poetas Azuis

O grupo litero-musical surgiu em junho de 2012 na capital amapaense e foi criado pelos poetas Pedro Stkls e Thiago Soeiro em parceria com o produtor musical Igor de Oliveira. A poesia-musical dos Poetas Azuis reúne elementos diversos tendo como principais influências o Folk, MPB, MPA e o Marabaixo (dança tipicamente amapaense). Suas letras abordam temas como o amor, a saudade, a solidão e as histórias do cotidiano.

Serviço

DVD “Enquanto a pele arrepiar”

Data: 11 de maio (sexta-feira)

Hora: 19h30

Local: Sesc Araxá

Entrada franca

Classificação Livre