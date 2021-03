Universidade de Coimbra passa a aceitar notas das últimas 5 edições do Enem

Além do desempenho na avaliação é preciso ter a certificação de conclusão do ensino médio

Quem deseja participar do processo seletivo de uma das instituições mais conceituadas do mundo, a Universidade de Coimbra (UC), em Portugal, usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), teve suas chances ampliadas. Isso porque, a partir deste ano, será possível utilizar o resultado do Enem dos últimos cinco anos – antes eram três. Além do desempenho na avaliação é preciso ter a certificação de conclusão do ensino médio.

O processo seletivo 2021/2022 na Universidade de Coimbra já está aberto, de acordo com o cronograma, e os interessados têm até o dia 15 de abril para candidatura na 1ª fase. Os resultados serão divulgados em 26 de abril e a matrícula deve ser realizada entre 13 e 20 de maio.

A seletiva ainda conta com mais três fases independentes de candidatura. A classificação dos candidatos a cada ciclo de estudos (curso) é feita por ordem decrescente da nota final. Em Coimbra o ano letivo começa em setembro.

A inscrição na Universidade de Coimbra via Enem deve ser efetuada de forma on-line, na plataforma da instituição, preenchendo o formulário. No final da inscrição será pedido que seja efetuado o pagamento referente à taxa de candidatura. Neste ano, a UC também inseriu um novo curso em sua grade, o de Direito Luso-Brasileiro.

Com funciona o ingresso na UC pelo Enem?

A escala de classificação portuguesa é de 0-200, enquanto a adotada pelo Enem é a de 0-1000. Para chegar à pontuação exigida em Portugal é necessário dividir a nota geral obtida no Enem por cinco. A nota de corte, ou seja, a nota mínima para candidatura nos cursos deve ser consultada no site da UC.

Apesar de ser uma universidade pública, os estudos não são gratuitos como nas instituições públicas brasileiras. Os estudantes da UC pagam mensalidades ou anuidades para frequentar os cursos. Informações de valores e as formas de pagamentos devem ser consultadas antes mesmo de fazer a inscrição.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...