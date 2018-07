100 dias para o Enem 2018: ainda dá tempo de começar a estudar? Veja dicas para montar roteiro de estudo

Primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio será aplicada em 4 de novembro.

Rafael Ilhara

Faltam só 100 dias para a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Passou rápido, né? A maioria dos candidatos começou a estudar lá no começo do ano. Mas, como sempre, tem também a turma que vai começar a preparação só agora. Ainda dá tempo de se dedicar e garantir uma boa pontuação — especialmente para quem quer um curso menos concorrido.

Pensando em ajudar quem deixou tudo para a última hora, o G1 conversou com professores e coordenadores de três cursinhos para saber: já que não vai dar tempo de estudar tudo o que pode cair, o que deve ser priorizado? E, já que falta pouquíssimo tempo, o que deve ser feito para que o estudo renda bastante até 4 de novembro, dia da primeira avaliação?

Uma das dicas fundamentais citadas por todos os entrevistados é treinar fazendo exercícios das provas dos anos anteriores. Desta forma, o candidato vai dominar o estilo da avaliação, a forma como as perguntas são feitas e como são escritas as opções de respostas.

