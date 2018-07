Passagem de avião barata: serviço avisa sobre promoções via WhatsApp

Site usa WhatsApp para enviar promoções de última hora e tornar visualização mais prática e rápida.

Caroline Parreiras

A busca por passagens aéreas baratas faz com que muitos internautas virem a noite procurando ofertas. De olho nesta demanda, um blog brasileiro lançou um alerta de descontos que avisa o usuário diretamente pelo WhatsApp. Os alertas costumam chegar em forma de mensagem com a bandeira do país em questão, seguida de “Baixou Estados Unidos”, no caso terra do Tio Sam.

A seguir, saiba como se cadastrar e receber os alertas de descontos em passagens pelo mensageiro. O tutorial foi feito em um celular Samsung Galaxy S7 com Android 7 (Nougat), mas o procedimento funciona em qualquer dispositivo que tenha mensageiro instalado.

