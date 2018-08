10 dicas para quem está começando a faculdade

Como lidar com o nervosismo e dar conta de todas as atividades exigidas

Depois de tanta expectativa pelo resultado do vestibular e de finalmente ver o seu nome na lista de aprovados, a ansiedade já começa a bater de novo, não é? A espera pelo começo das aulas provavelmente é a única coisa em que você pensa agora – e, junto com a vontade de descobrir novas possibilidades, vem também um pouco de insegurança. Sim, as coisas vão ser diferentes daqui para a frente, mas calma: não é nada impossível dar conta de tudo! Veja a seguir algumas dicas para começar a faculdade com o pé direito.

1) Participe dos eventos. No começo do ano letivo as universidades costumam preparar vários eventos de recepção aos calouros, seja para conhecer melhor as matérias do seu curso, o seu departamento ou até mesmo as dependências físicas da própria instituição. Essas atividades são interessantes para que você não se sinta mais tão perdido e já possa conhecer os seus colegas de classe.

2)Conheça as entidades. Além dos grêmios e centros acadêmicos, muitas universidades costumam ter outras entidades formadas exclusivamente por alunos, como as atléticas e empresas juniores. Espaços como esses são ótimos para conhecer pessoas novas e colocar em prática tudo o que você vê em sala de aula. Aproveite!

3) Atividades complementares. Participar de uma pesquisa de iniciação científica ou começar um estágio são atividades que podem acrescentar muito para a sua formação. Enquanto a pesquisa tem um tom mais acadêmico, o estágio ajuda a colocar em prática o conhecimento teórico adquirido durante a graduação. Procure conhecer as oportunidades oferecidas pela sua universidade e analise, de acordo com os seus objetivos, qual pode ser a melhor para você.

