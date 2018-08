Avião com 103 pessoas sofre acidente em Durango, no México; todos sobrevivem

Aeronave da Aeroméxico, , modelo Embraer 190, tinha como destino a Cidade do México. Perícia trabalha para indicar as causas do acidente.

Um avião da Aeroméxico, modelo Embraer 190, sofreu um acidente nesta terça-feira (31) logo após decolar no Aeroporto Internacional Guadalupe Victoria, em Durango, no norte do México. A maioria dos seus 103 ocupantes ficaram feridos, mas todos sobreviveram.

O voo AM2431, que tinha como destino a Cidade do México, caiu por volta das 18h09, no horário de Brasília. O governador do estado de Durango, Jose Aispuro, disse a jornalistas que o piloto tentou abortar a decolagem, mas que foi tarde demais. A aeronave, que transportava 99 passageiros e 4 tripulantes, caiu logo depois do fim da pista.

A perícia trabalha para indicar as causas da queda. O Grupo Aeroportuario Centro Norte, responsável pelo aeroporto, disse que uma análise preliminar aponta que o mau tempo provocou o acidente. A aeronave decolou durante uma forte tempestade de granizo e teria sido forçada a tentar um pouso de emergência.

