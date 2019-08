Parada do Orgulho LGBT+ no Amapá recebe apoio da Prefeitura de Macapá

Acontecerá neste domingo, 1º de setembro, a 19ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ no Amapá, tendo como tema “De mãos dadas por um Brasil de todas as cores”. O evento será realizado pelas entidades do movimento LGBT+ e conta com o apoio da Prefeitura de Macapá e Governo Estadual.

O apoio prestado pelo Município ao evento se dará pela execução dos serviços de limpeza do trajeto, tanto antes quanto depois do cortejo; suporte no fechamento de ruas e avenidas do percurso; fiscalização de pequenos empreendedores para não haver a obstrução do passeio público, bem como para evitar acidentes com empreendimentos que façam uso de botijão de gás e óleo de fritura, assim resguardando a vida daqueles que forem prestigiar a programação.

Também disponibilizará efetivo da Guarda Civil Municipal para atuar em eventualidade. “A Prefeitura de Macapá investe na parada por meio dos serviços prestados, além de apoio logístico. E, por meio da Coordenação de IST’s/Aids e Hepatites Virais, da Secretaria de Saúde, com o trio oficial e todo material visual da parada LGBT+. Há mais de cinco anos, a comissão tem recebido apoio da prefeitura da capital, em razão do prefeito Clécio compreender a importância do evento”, esclarece o diretor do Departamento de Promoção da Igualdade e Orientação da Diversidade Sexual, André Lopes.

Ele destaca o Executivo municipal como um dos poucos entes governamentais a compor a comissão organizadora da 19ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ no Amapá. “Este ano, a comissão organizadora promoverá o 1º Prêmio Orgulho LGBT+ Brilho de Fogo, com a comenda Cássio Guilherme, uma categoria especial. E o prefeito Clécio será a primeira pessoa a receber esse prêmio por todo trabalho cumprido, desde vereador na Câmara Municipal de Macapá e pelos dois mandatos como prefeito da capital, na defesa dos direitos humanos da população LGBT e as garantias deles”.

“A comissão visualiza isso da melhor forma possível, de reconhecer o prefeito Clécio como um dos principais aliados dos direitos humanos da população LGBT e pela garantia dos direitos dessa população dentro da cidade de Macapá”, finaliza Lopes. A Parada do Orgulho LGBT+ do Amapá marca as atividades do Mês da Diversidade, com uma marcha de 9 km às margens do rio Amazonas. A concentração acontecerá a partir das 14h, no Complexo do Araxá, iniciando a cerimônia às 16h.

A caminhada está prevista iniciar às 16h30 e seguirá até a Praça Zagury, onde estará montado o Palco da Diversidade, para seguir com as apresentações. A organização da Parada estima para este ano receber 70 mil pessoas. “Mais de 70% dos artistas serão mulheres e pessoas negras. Considerando o tema da parada, o segmento LGBT+ percebe que, dessa forma, consegue dialogar com outros setores da sociedade,” conclui André Lopes.

Sávio Almeida

