Dor no tornozelo pode indicar doença mais grave

Dores, nem sempre comuns, precisam de maior atenção, pois podem indicar problemas mais graves

Dor repentina no tornozelo, perda da sensibilidade e marcha anormal. Estes sintomas podem sugerir que você desenvolveu a chamada síndrome do túnel do tarso. Trata-se de uma neuropatia que afeta o tornozelo quando a pressão dentro do chamado túnel do tarso aumenta, ocasionando a compressão dos nervos que passam pelo local.

Segundo a fisioterapeuta Walkiria Brunetti, o túnel do tarso é uma estrutura localizada entre o tornozelo e o pé, por onde passam veias, artérias, tendões e nervos. “Situações como entorses, fraturas, luxações, cistos sinoviais, tumores e varizes podem aumentar a pressão, levando à compressão dos nervos que passam pelo local. A compressão nervosa é responsável pelos sintomas”.

Algumas doenças, como o diabetes, por exemplo, também podem levar ao desenvolvimento desta patologia. Exercícios repetitivos e ficar muito tempo de pé também são fatores de risco, assim como inflamação nos tendões das regiões do calcanhar e pés, formato do pé plano, calcanhar valgo e pessoas que caminham demais,como em viagens, por exemplo.

O que a pessoa sente?

“A pessoa pode sentir dor, sensação de queimação ou dormência na planta do pé. Também pode apresentar inchaço no tornozelo e dificuldade para caminhar, o que chamamos de alteração ou anormalidade na marcha. Ou seja, para compensar a dor, a pessoa pode mancar, literalmente”, explica Walkiria.

