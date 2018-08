O que falar em uma entrevista de emprego? Veja 10 dicas úteis

Várias coisas podem ser ditas para te ajudar a conquistar a vaga

Uma das principais dúvidas de quem está procurando uma vaga no mercado de trabalho ou uma recolocação profissional é o que falar em uma entrevista de emprego. Nesse importante momento em que, muitas vezes, o nervosismo impera, é preciso manter a calma e o foco e saber exatamente o que dizer.

Mas, apesar de ser uma ocasião delicada e um tanto tensa, existe uma série de dicas para que o profissional se dê bem durante a entrevista e não cometa erros banais que podem comprometer a impressão que os recrutadores têm dele.

Dicas de o que falar em uma entrevista de emprego

1 – Pesquisa sobre a empresa

A primeira tarefa do profissional que irá passar por uma entrevista é procurar informações sobre o local da vaga. Essa tarefa relativamente simples ajuda e muito na hora na conversa com os recrutadores e ainda demonstra interesse e vontade de conquistar a vaga por parte do candidato. Leia a missão, visão e valores da empresa e procure relacioná-los à sua experiência profissional.

2 – Demonstre autoconhecimento

Falar sobre quem você é um dos pontos principais durante uma entrevista de emprego. Os recrutadores estão ali para te ouvir contar sobre suas competências, habilidades, objetivos e metas para o futuro. Mas isso tem que ser feito de forma natural, fugindo dos clichês tradicionais que os entrevistadores escutam sempre. Então treine essa parte para expressar quem você é da melhor forma possível.

3 – Sua experiência profissional conta

Contar sobre cargos e atividades que você exerceu em empregos anteriores é obrigatório em qualquer entrevista de emprego. Procure, sempre que possível, relacionar essas experiências com a vaga que você está pleiteando. Deixe claro ao recrutador que você é a pessoa certa para assumir a posição.

4 – Enfatize suas competências profissionais

Não basta falar sobre suas habilidades, é preciso fazer referências a elas revelando os maiores feitos de sua carreira. Então fale sobre bons resultados alcançados, desafios profissionais superados e eventuais promoções, mas de modo humilde e sem arrogância. Esses pontos são a chave para o sucesso durante a entrevista.

5 – Use jargões e mostre conhecimento sobre sua área

Os jargões são termos utilizados por profissionais de uma determinada área, então faça uso deles ao longo da entrevista. E demonstre também que é um profissional atualizado em relação ao mercado de trabalho, citando novidades e tendências que estão determinando o futuro da profissão.

