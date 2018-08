Como é o processo seletivo da Apple, Facebook, Google e outras empresas

Já pensou em trabalhar em uma das gigantes de tecnologia como a Google ou a Apple? Pois é, conseguir um emprego nessas empresas parece algo bem difícil, principalmente ao se pensar nas entrevistas, dinâmicas e mais as diversas etapas que compõem o processo seletivo. Afinal, como seria tudo isso? Será que é muito demorado para ter um retorno dos recrutadores?

Para ajudar a responder algumas destas questões, o site Comparably entrevistou mais de 6 mil funcionários de grandes empresas, como a Apple, Facebook, Google, Amazon e Microsoft. Nos resultados, é possível perceber que os processos seletivos bem como os respectivos graus de dificuldade variam bastante de empresa para empresa.

Se você for tentar uma vaga na Apple, por exemplo, é importante ser bem paciente. Segundo os entrevistados, é bem provável que a empresa te rejeite algumas vezes, de modo que novas entrevistas surgiriam apenas alguns anos depois. Já no caso do Facebook, as coisas são mais simples – houve quem apontasse que, para os cargos de engenharia, era possível chegar na entrevista vestindo jeans e camiseta sem problema algum.

