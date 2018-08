Como assistir à chuva de meteoros que acontece neste fim de semana

Entre os dias 11 e 13 de agosto será possível ver estrelas cadentes no céu. Saiba qual o melhor horário

A escuridão proporcionada pela Lua Nova do próximo fim de semana – especialmente do dia 12 para o dia 13 – deixará o céu nas condições perfeitas para acompanhar a fase mais intensa da chuva de meteoros Perseidas.

Ela acontece todos os anos, em meados de agosto, quando um trecho da órbita da Terra cruza com o caminho por onde passou o cometa Swift-Tuttle. “Ao contrário dos asteroides, os cometas não são 100% rígidos e se ‘esfarelam’ em pedaços muito pequenos, da ordem de centímetros”, explica o Roberto Costa, professor do departamento de astronomia da Universidade de São Paulo (USP).

Quando esses “farelos” entram na atmosfera terrestre eles sofrem uma combustão e queimam, formando aquele risco que vemos no céu – eis a famosa chuva de meteoros ou, mais popularmente, estrelas cadentes. “Isso se dá a 50, 60 quilômetros acima do nível do mar”, diz Roberto.

