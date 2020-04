Correios lança novos serviços digitais

Para facilitar a vida das pessoas que, cada vez mais, precisam ficar em casa e continuar a resolver questões do dia a dia, os Correios lançam, nesta quarta-feira (15), três novas soluções de comunicação digital: a Entrega Digital, o AR Eletrônico e o e-Carta Fácil. O lançamento será feito em transmissão ao vivo, via YouTube, às 15h.

Com a Entrega Digital, empresas, bancos, instituições públicas e privadas que precisam enviar boletos, contas, extratos, faturas, notificações (e que já façam isso fisicamente pelos Correios) poderão, a partir de agora, também disponibilizar a seus clientes esses comunicados no formato digital, de graça. Por meio da nova funcionalidade “Minhas Mensagens”, no aplicativo dos Correios, o usuário poderá acessar, de forma fácil, rápida e segura, o espelho digital do que recebe fisicamente na caixa de correio da sua casa.

Outra novidade para melhorar a experiência do cliente é o Aviso de Recebimento (AR) Eletrônico. Com ele, é possível consultar na página de rastreamento no site dos Correios a foto da etiqueta que confirma o recebimento do objeto, imediatamente após a entrega. O serviço elimina a necessidade da lista física, uma vez que os dados passam a ser gravados em uma plataforma digital certificada. Consequentemente, a solução também reduz custos operacionais, gastos com armazenamento e recuperação de dados.

Já a proposta do e-Carta Fácil é tornar ainda mais prático o envio de cartas comerciais para pequenas e médias empresas de todo o país. Pelo mesmo custo de uma e-Carta, a postagem é realizada pela internet e impressa nos centros de digitalização e impressão dos Correios. Além de reduzir o prazo de distribuição, o serviço traz a vantagem de poder ser postado 24 horas por dia. Também podem ser somados a ele serviços adicionais, como Rastreamento, Aviso de Recebimento Eletrônico e Mão Própria.

Os novos serviços estarão disponíveis no site (www.correios.com.br) e no aplicativo dos Correios, para celulares Android e, em breve, para iOS.

