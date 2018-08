Guia de sobrevivência em viagens: respostas para 68 questões

É verdade que beber no voo deixa mais bêbado? Que dá para se hospedar de graça? Veja essas e outras respostas aqui!

Barbara Ligero, Laís Ribeiro

Cartão de débito pré-pago não vale a pena?

Carregar grana viva pode ser arriscado, então vale para quem não quer surpresas na fatura nem se sujeitar às mudanças de câmbio. Contras: nem sempre pedem senha para cartões pré-pagos; e, desde dezembro de 2013, o IOF cobrado lá fora subiu de 0,38% para 6,38%, igualando o imposto do seu cartão de crédito, que te dá milhas e requer senha. Também foram a 6,38% os saques e as compras com cartão de débito comum.

O city pass é sempre uma boa?

São legais para caçar pontos turísticos quando se vai a uma cidade grande pela primeira vez. O New York City Pass de um dia, por exemplo, sai a US$ 127 e inclui mais de 90 atrações, como bus e barco hop-on/hop-off — ao comprar bilhetes avulsos, um roteiro de 24 horas lá, com seis atrações, custa até 70% mais – e muitos desses passes furam filas.

Há reembolso de impostos que paguei lá fora?

Em viagens de até três meses a países como Argentina, Canadá, México, Turquia e União Europeia, dá para restituir o Imposto de Valor Agregado (IVA) de compras em lojas com os dizeres: “Tax free shopping”. O valor varia – na França, são 12%.

É assim: a) diga ao vendedor que vai pagar sem imposto; b) ele checa seu passaporte e lhe dá um formulário para você apresentar na alfândega do aeroporto no dia da volta ao Brasil, antes do check-in – é legal ter as mercadorias à mão, pois podem ser solicitadas; c) feito isso, opte pela forma de devolução.

Se preferir em espécie, irão te mandar a um guichê específico, sempre lotado. Se quiser via cartão de crédito (demora até três meses), bote o formulário validado num envelope, deposite na caixa de correio do aeroporto e guarde a outra via desse formulário.

Não dar gorjeta na gringa pode ser uma ofensa?

Enquanto nos Estados Unidos as gorjetas são mais que esperadas, no Japão o ato de dar uma gratificação em dinheiro, pasme, pode até ser considerado ofensivo. Para não errar, a página do Tip Advisor ensina como funciona o esquema de gorjeta em 49 países, tanto nos restaurantes como nas hospedagens e nos táxis da vida.

