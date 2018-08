Concurso: confira dicas de apps de questões e produtividade

Aplicativos complementam preparação para cargos de nível médio e superior

A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio Contínua (PNAD Contínua) publicada em 2018 aponta que 94,6% dos brasileiros acessaram a internet pelo celular. Como resultado, o dispositivo móvel tornou-se o dispositivo mais usado e desbancou os microcomputadores (usados por 63%) e tablets (16%). O celular era o único meio de navegação na internet em 38% das casas e a banda larga móvel (3G ou 4G) estava presente em 77% das residências – aproximadamente 6% a mais do que a banda larga fixa.

Com a dinâmica intensa durante a semana, nem sempre o concurseiro dispõe do tempo necessário ou desejado para estudar. O aumento do uso dos dispositivos móveis, em especial o celular, e da navegação por banda larga móvel, é preciso otimizar o tempo dedicado à absorção do conteúdo e os aplicativos para concurso podem ser grandes aliados. “Acho que a maior vantagem está na praticidade. O celular está na palma da mão, basta acessar os aplicativos de estudo”, pontua Adriana Alves Carvalho Braga, de 39 anos.

Desde o início de 2018 Braga acompanha os editais e estuda em curso preparatório para concurso com o objetivo de complementar os estudos. Ainda assim destaca que o rendimento pode ser prejudicado durante a semana por conta dos compromissos que assume. “Comecei a estudar em fevereiro desse ano. Trabalho e tenho filhos. Então, tenho uma rotina muito intensa mas procuro sempre resolver exercícios e assistir às videoaulas nos aplicativos”, complementa.

O app para concurso pode ser incorporado à metodologia de estudo tanto por quem deseja ser aprovado para cargos do ensino médio quanto para o ensino superior. Além da resolução de questões, as principais funcionalidades incluem acesso aos comentários de professores, filtros por regiões de interesse, notificações sobre o anúncio dos certames e fazer simulados com questões atualizadas. Existem ainda aplicativos com funções complementares que contribuem para a produtividade e permitem elaborar planos de estudos. Confira abaixo oito sugestões de aplicativos para concurso:

Alerta Concurso

O Alerta Concurso é um aplicativo gratuito que envia notificações sobre concursos públicos abertos ao longo do ano com informações sobre prazo de inscrições, áreas e cargos, além de locais de interesse. De acordo com o desenvolvedor, o app permite buscar certames a partir de filtros diversos, baixar editais e visualizar informações mesmo sem conexão com a internet.

Sistemas Operacionais: Andoid e iOS

Aprovados

O Aprovados permite gerenciar as horas de estudo, programar alarme para indicar a finalização das atividades, criar gráficos e relatórios para acompanhar a evolução do desempenho. Os recursos podem ser visualizados no celular, em tablets e computadores. É possível estudar sem acesso à internet e sincronizar os dados posteriormente, quando realizar a navegação online. O aplicativo pode ser utilizado tanto por concurseiros quanto por vestibulandos.

Sistemas Operacionais: Android e iOS

Concursos de Bolso

O Concurso de Bolso disponibiliza mini aulas, questões comentadas, resumos e simulados para a avaliação de desempenho. De acordo com o desenvolvedor, é possível consultar o Vade Mecum atualizado, ler notícias de concursos, resumos exclusivos e obter dicas diárias de estudo. O material pode ser acessado off-line. São disponibilizadas questões de Tribunais, de Carreiras Jurídicas e Legislativas e das áreas Fiscal, Bancária e Policial. Disponível nas versões gratuita e paga.

Sistemas Operacionais: Android e iOS

Easy Study

O Easy Study permite criar planos de estudos em três etapas. É preciso especificar as matérias, a quantidade de disciplinas que deseja estudar nos dias da semana e aprovar o plano de estudo. Após a aprovação, é gerado um ciclo de estudo que permite saber quais são as próximas disciplinas a serem estudadas e visualizar os conteúdos vistos anteriormente. O usuário também tem acesso a questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Sistemas Operacionais: Android e iOS

Estratégia Concursos

O aplicativo Estratégia Concursos tem entre as principais funcionalidades a criação de simulados personalizados, acesso a relatórios de rendimento e resolução de questões diversas. Está disponível nas versões gratuitas e paga. É possível adquirir cupons de desconto no aplicativo que dão direito a trocas por materiais no site do desenvolvedor.

Sistemas Operacionais: Andoid e iOS

Offtime

O Offtime não disponibiliza questões para resolução, mas contribui para o aumento da produtividade ao bloquear aplicativos que possam interferir na concentração do estudante, a exemplo do Whatsapp, Instagram, Facebook entre outros. O usuário pode criar perfis diferentes e, por tempo determinado, bloquear aplicativos, ligações, mensagens de texto e notificações.

Sistemas Operacionais: Android

Questões de Concurso

O aplicativo Questões de Concurso permite ter acesso às questões do site Qconcursos.com a partir de uma conta já existente ou mediante login com dados do Facebook ou do Gmail. É possível selecionar questões a partir de filtros diversos (bancas, disciplinas, assuntos, entre outros), ver as estatísticas de desempenho e ler comentários dos usuários feitos para as questões. Está disponível nas versões gratuitas e Premium – esta última ainda permite assistir a videoaulas e visualizar as questões com comentários feitos por professores.

Sistemas Operacionais: Andoid e iOS

Tá na Mão Concursos

O aplicativo Tá na Mão Concursos disponibiliza diversas questões para dispositivos como celulares e tablets. Os principais assuntos abordados são Conhecimentos Bancários, Matemática Financeira, Ética, Português, Informática Básica, Informática Computação (TI), Raciocínio Lógico, Estatística e Atualidades. Por conta disso, é um aplicativo indicado para candidatos aos concursos de bancos.

Sistemas Operacionais: Android

Tunísia Cores – Ascom Educa Mais Brasil