Dia do Folclore é comemorado com programação especial na Escola SESI Amapá

Macapá – Nesta quinta-feira, 22, é celebrado o Dia do Folclore Brasileiro. Por conta da data, a Escola do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá preparou uma programação especial para as turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, com o objetivo de valorizar e reforçar esse aspecto da cultura.

Os alunos participaram de atividades relacionadas à ocasião, como trava-línguas, adivinhas, danças e encenações teatrais, conciliando dramatização com fatos que fazem parte dos costumes tradicionais. As crianças se caracterizaram de personagens e apresentaram histórias que marcam o folclore, como o Sítio do Pica Pau Amarelo e a Lenda do Boto.

De acordo com a coordenadora pedagógica, Sheyla Figueiredo, o evento foi um momento de enfatizar expressões culturais de forma lúdica, interativa e descontraída. “Os alunos puderam reconhecer o conceito e as características do folclore, além de desenvolver a imaginação. A data precisa ser reconhecida pelos estudantes, para também ser valorizada”, ressaltou.