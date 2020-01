WhatsApp libera modo escuro para usuários do beta no Android; veja como ficou

Função já era especulada há vários meses, mas já pode ser testada por um grupo de usuários

O WhatsApp liberou nesta terça-feira (21) o tão aguardado modo escuro do aplicativo. A função foi disponibilizada na noite de terça para os usuários da versão beta do WhatsApp para o Android, mais especificamente para quem está rodando a edição 2.20.13.

O modo escuro do aplicativo faz exatamente o que se imagina. Ele troca os tons brancos e claros do WhatsApp por um tonalidades de azul escuro e preto, o que tem algumas implicações positivas. A primeira delas é tornar o uso do app mais confortável para os olhos, especialmente à noite, e a segunda é que, em telas AMOLED, os tons escuros ajudam a economizar bateria.

Para habilitar o modo escuro, é necessário, antes de tudo, ter a versão 2.20.13 do WhatsApp no seu celular, disponível apenas para membros do programa beta. A partir daí, é só tocar no ícone de três pontinhos, acessar a área de “Configurações”, entrar em “Conversas”, entrar em “Tema” e selecionar entre as opções “Claro”, “Escuro” ou “Automático (sistema)”; esta última opção acompanhará a configuração de cores do seu Android.

