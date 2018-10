Novo celular do Google vai barrar ligação de telemarketing

Vendido nos EUA a partir de US$ 799, aparelho usará tecnologia para filtrar chamadas indesejadas, tirar melhores fotos e organizar vida do usuário; ainda não há previsão para chegada ao Brasil

Bruno Capelas

Já pensou como seria ter um celular que conseguisse filtrar aquelas insuportáveis ligações de telemarketing? Essa é uma das metas que o Google traçou nesta terça-feira, 9, ao anunciar o lançamento do Pixel 3, seu novo smartphone. Com ajuda de inteligência artificial, o aparelho poderá, por exemplo, pedir a quem liga que especifique o motivo de sua chamada, mostrando a transcrição do texto na tela do aparelho antes mesmo do usuário precisar atender à chamada. Previsto para chegar ao mercado americano em 18 de outubro, o celular vai custar a partir de US$ 799 e traz a promessa de ter integração profunda entre “hardware, software e inteligência artificial”.

A tecnologia que consegue filtrar as chamadas é apenas um dos exemplos dessa integração entre as diferentes áreas – algo pelo qual a principal rival do Google, a Apple, é elogiada, e que a gigante de buscas tenta seguir ao aprofundar sua incursão pelo hardware. No evento desta terça-feira, 9, realizado em sua sede em Nova York, o Google também anunciou uma caixa de som com tela inteligente, o Home Hub, e um misto de tablet com laptop, o Pixel Slate.

Outro exemplo do uso de inteligência artificial para “facilitar a vida do usuário”, como ressaltou o vice-presidente de hardware da empresa, Rick Osterloh, é a chegada do Google Duplex, tecnologia que causou assombro ao ser exibida pela primeira vez, em maio. O sistema permite que o assistente pessoal da empresa, o Google Assistant, converse com pessoas pelo telefone para marcar compromissos ou fazer reservas em restaurantes. Segundo a empresa, o serviço estará disponível no Pixel 3 a partir de novembro, com lançamento organizado em diversas fases, cidade a cidade, nos EUA.

Câmera. Um dos principais diferenciais do Pixel desde sua primeira versão, lançada em 2016, a câmera também será bastante auxiliada pelos recursos de inteligência artificial da empresa. Um bom exemplo é o Top Shot, função que captura diversos frames de uma foto ao mesmo tempo e seleciona o melhor para o usuário – ajudando a evitar caretas, olhos fechados ou a perda daquele “instante decisivo” em uma determinada fotografia.

