Celulares 5G no Brasil: Anatel lista 50 modelos compatíveis com nova rede

Lista de celulares 5G homologados pela Anatel no Brasil traz modelos da Apple, Motorola, Samsung, Xiaomi e outras fabricantes

Bruno Gall De Blasi

Depois do leilão do 5G , a expectativa é de que os brasileiros possam usar a tecnologia o quanto antes. Pensando nisso, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou uma lista com os celulares 5G homologados e compatíveis com a nova rede na quinta-feira (23). A relação traz modelos de diversas fabricantes, incluindo a Apple, Motorola, Samsung e Xiaomi.

A relação mostra os smartphones que podem ser utilizados na nova rede. De início, temos as famílias iPhone 12 e iPhone 13, que foram anunciadas em 2020 e 2021, respectivamente, com suporte à nova tecnologia. Vale lembrar que todas as variantes, inclusive a edição Mini, das duas gerações são compatíveis com o 5G.

A Samsung aparece na relação com modelos intermediários e premium. No primeiro grupo, contamos com o Galaxy A32 5G, A52s 5G e o M52. No segundo, há opções como as famílias Galaxy Note 20 e Galaxy S21. A surpresa fica pelo Galaxy S21 FE que, ainda que a Anatel não cite o nome comercial, menciona o modelo SM-G990E/DS.

Alguns modelos da Xiaomi entram na lista de celulares 5G homologados e compatíveis com a rede brasileira. É o caso do novo Xiaomi 11 Lite 5G NE, que começou a ser vendido no mercado nacional no fim de outubro. Da Motorola, além da família Edge, há smartphones como o Moto G50 5G, Moto G100 e Moto G200.

É importante ressaltar que alguns modelos operam no Brasil via 5G DSS (Dynamic Spectrum Sharing). A tecnologia é conhecida por compartilhar a mesma frequência entre diferentes padrões, mas não entrega a experiência completa do 5G. O grupo é formado por três celulares: Galaxy Z Fold 2, Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro.

A lista ainda é composta por outras marcas: Asus, Nokia, Realme e TCL.

Anatel lista celulares 5G compatíveis no Brasil

A relação de celulares 5G homologados pela Anatel traz 49 modelos. Cabe ressaltar que a última atualização da lista aconteceu nesta quinta-feira (23). A agência ainda lembrou “que a homologação é pré-requisito ao uso e comercialização do produto no Brasil” para que o consumidor possa “usufruir de maneira plena dos benefícios das redes de telecomunicações 5G, sem correr riscos à utilização do produto”.

Confira a relação completa a seguir:

Fabricante Modelo Modo de operação

Apple iPhone 12 5G

Apple iPhone 12 Mini 5G

Apple iPhone 12 Pro 5G

Apple iPhone 12 Pro Max 5G

Apple iPhone 13 5G

Apple iPhone 13 Mini 5G

Apple iPhone 13 Pro 5G

Apple iPhone 13 Pro Max 5G

Asus ROG Phone 3 5G

Asus ROG Phone 5 5G

Asus ROG Phone 5s 5G

Asus Zenfone 7 5G

Asus Zenfone 8 5G

Asus Zenfone 8 Flip 5G

Motorola Moto G 5G 5G

Motorola Moto G 5G Plus 5G

Motorola Moto G100 5G

Motorola Moto G200 5G

Motorola Moto G50 5G 5G

Motorola Moto G71 5G

Motorola Motorola Edge 5G

Motorola Motorola Edge 20 5G

Motorola Motorola Edge 20 Lite 5G

Motorola Motorola Edge 20 Pro 5G

Nokia / HMD Global Nokia G50 5G

Realme Realme 7 5G 5G

Realme Realme 8 5G 5G

Realme Realme GT Master Edition 5G

Samsung Galaxy A32 5G 5G

Samsung Galaxy A52 5G 5G

Samsung Galaxy A52s 5G 5G

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy Note 20 5G 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Samsung Galaxy Z Fold 2 DSS

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

TCL TCL 20 Pro 5G 5G

Xiaomi Mi 10T DSS

Xiaomi Mi 10T Pro DSS

Xiaomi Mi 11 5G

Xiaomi Poco F3 5G

Xiaomi Poco M3 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 10 5G 5G

Xiaomi Xiaomi 11 Lite 5G NE 5G

Colaborou: Felipe Ventura

Com informações: Anatel (Portal)

Último Segundo – IG

