Aquecimento global torna as árvores maiores, mas mais frágeis

Embora tenham mais tempo para crescer, essas plantas têm produzido madeiras de menor qualidade

Árvores, de forma geral, precisam de altas temperaturas para se desenvolver. Por isso, com o aquecimento global essas plantas têm tido um número maior de dias aproveitáveis e, assim, têm crescido mais. Apesar de esse fato parecer positivo, um estudo das florestas da Europa Central apontou outro efeito do clima mais quente: quando somado à poluição e às más práticas agrícolas, ele tem tornado a madeira mais fraca, resultando em árvores que quebram com mais facilidade do que o normal.

Se a qualidade da madeira tivesse se mantido inalterada e acompanhado o crescimento dessas plantas, o aumento em seus tamanhos poderia indicar uma maior quantidade de carbono sendo sequestrada da atmosfera, uma vez que árvores usam esse elemento em seus ciclos metabólicos. Isso, em tese, seria benéfico para o planeta, pois representaria uma possível desaceleração do aquecimento global, frequentemente relacionado ao aumento da porcentagem de carbono na atmosfera.

