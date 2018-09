Programação no monumento do Marco Zero celebra o Equinócio de Primavera

Começa nesta quarta-feira, 19, ás 8h30, no monumento do Marco Zero, a programação do Equinócio de Primavera. O fenômeno, que marca a mudança de estações entre inverno e primavera, acontece no dia 22 de setembro.

O Equinócio é o momento em que o sol fica mais próximo da Linha do Equador, passando de um hemisfério para o outro. Para apreciar o fenômeno, o Estado do Amapá preparou uma extensa programação no monumento Marco Zero do Equador.

O evento inicia no dia 19 de setembro, com a apresentação da orquestra Filarmônica Equinócio das Águas que terá a participação especial do coral “Vozes do Setentrião”. Durante três dias, acontecerão exposição de experimentos, palestra e oficinas, sob o viés “As Fases da Lua e os Eclipses” e “As Estações do Ano”, destinadas a alunos das redes pública e privada de ensino e, para a comunidade local.

A programação encerra no dia 22 de setembro com um MixTur no Meio do Mundo. Haverá apresentação de cantores regionais e bandas de rock do Amapá que promoverão o show Rock no Meio do Mundo. Às 22h53min será a celebração do fenômeno com show pirotécnico, apresentação de grupos de Marabaixo e show cultural.

Data: 19 de setembro

Local: Monumento Marco Zero

Hora: 8h30