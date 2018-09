8 jeitos de usar bicarbonato de sódio na limpeza da casa

Ele ajuda a deixar a cozinha brilhando, tira a gordura, o cheiro da geladeira e até desentope!

Daniella Grinbergas

Todo mundo tem um saquinho de bicarbonato de sódio em casa, mas o que nem todo mundo sabe é o poder de limpeza que esse pozinho branco possui. Eficiente para absorver odores, ele ainda é um ótimo aliado para desengordurar, dar brilho e tirar manchas.

Que fazer o teste? Anote as receitinhas caseiras e boa faxina!

1. Forno e fogão impecáveis

Para deixar tudo limpinho, misture uma colher de bicarbonato em água quente (500 ml) e espalhe com um pano limpo. Depois, basta esfregar com esponja macia e enxugar com pano seco.

2. Ralos desentupidos

O bicarbonato tem ação desengordurante, portanto ajuda a desentupir encanamentos que estejam obstruídos pela gordura. A misturinha deve ser feita com uma xícara de bicarbonato, uma de sal e uma chaleira de água fervendo. Se precisar de uma ajuda extra, acrescente vinagre.

3. Geladeira limpa e sem odores

Prateleiras e todo interior da geladeira podem ser limpos com um preparado de água, bicarbonato e sabão. E se o problema for o cheiro de comida, é só deixar um potinho aberto com bicarbonato no interior (e trocá-lo a cada três meses).

4. Plásticos sem manchas

Sabe aqueles potinhos que ficam impregnados com molho de tomate ou marcados por outros alimentos? Basta esfregar ali uma mistura de suco de limão e bicarbonato. Para tirar o cheiro da comida, prepare uma solução de bicarbonato e água e deixe de molho por 30 minutos.

