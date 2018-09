Turista é preso por racismo no Museu de Arte do Rio

Antony Barrow se recusou a ser atendido por funcionários negros da instituição

Um turista norte -americano, identificado como Antony Barrow, foi detido nesta quarta-feira (26), no Museu de Arte do Rio (MAR), no Centro da Cidade do Rio de Janeiro.

Ele é acusado de praticar crime de racismo contra dois funcionários da instituição. De acordo com informações do museu, Barrow teria chegado no MAR por volta das 10h e pediu atendimento em inglês.

Uma funcionária tentou ajudá-lo, mas ele disse que “não falaria com negros” e ainda a insultou. Logo depois, fez o mesmo com um funcionário que integra a equipe de Educação.

