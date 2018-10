I Feira de Tecnologia e Inovação do estado reúne mais de mil pessoas

Macapá – Com 12 horas de duração, a I Feira de Tecnologia e Inovação do estado (Expotec) reuniu mais de mil pessoas. O evento gratuito, promovido pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em parceria com o Festival Latino Americano de Instalação de Software Livre (Flisol) Macapá, aconteceu sábado, 29 de setembro. Palestras, cases de sucesso e exposição de projetos de alunos do SESI, do SENAI Amapá e de escolas públicas foram as principais atrações.

A robótica e trabalhos que visam beneficiar pessoas doentes ou com deficiência estiveram presentes na Expotec. Um dos exemplos é a proposta da empresa fictícia Dreamaker, elaborada por uma equipe formada por alunos da Educação Básica articulada com a Educação Profissional (EBEP). O foco é o fornecimento de certificação a empreendimentos e a criação de um espaço de recebimento de doações direcionadas à pessoa com deficiência.

Ainda na programação, alunas do SESI e do SENAI expuseram um aplicativo denominado Conscientização do Câncer Infantil e da Depressão (CCID). A ideia é a criação de uma rede social para crianças e adolescentes com o objetivo de promover interação entre pacientes e médicos, além de fortalecer a rede de informações sobre as doenças.

O empresário Antonio Fascio abriu o evento com o tema “O que são startups e o que o termo realmente significa?”, “Feel the future” – Sinta o futuro – foi o assunto abordado pelo presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia. Já o consultor Maikon Richardson explanou sobre a transformação digital nas empresas e o consultor empresarial Cirilo Simões ministrou palestra sobre “O desafio de trabalhar na era digital”.

Francesco Farruggia destacou como a tecnologia está alterando a economia industrial e os modelos de negócio por meio da revolução digital: “As barreiras entre as nações, criadas pela Revolução Industrial, estão sendo derrubadas pela Revolução Digital. Hoje, um estudante no Brasil pode contribuir na execução de um projeto de tecnologia, através da Internet, com outro aluno que está em Londres ou em Hong Kong, por exemplo”, declarou o palestrante. Sobre a Campus Party, Farruggia ressaltou que trata-se de um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo e que a programação inclui palestras, debates, workshops, dentre outros.

“Trazer palestrantes de alto nível, como o Francesco, para Macapá é importante para despertar os jovens para as tendências do mercado dos próximos anos e apontar os caminhos a serem trilhados para o sucesso profissional. A Expotec veio para instigar e estimular acadêmicos e estudantes a criar novas oportunidades para o estado”, declarou a visitante da Expotec, Francinne Bacelar Lopes.