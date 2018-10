Feira da FAS abre inscrições para expositores em Manaus

Nesta terça-feira (2), a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) inicia o processo de cadastramento de expositores para a sexta edição da Feira da FAS. Para participar, é necessário preencher formulário on-line disponível para duas modalidades: variedades e gastronomia. Os interessados devem acessar o site: www.fas-amazonas.org.

As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (9). A lista com o resultado será divulgada na quinta-feira (11), no site e nas redes sociais da instituição, e no Instagram da feira (@feiradafas). No sábado (13), ocorrerá uma reunião com os expositores selecionados, das 10h às 15h, na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro.

A Feira da FAS acontece mensalmente com a proposta de oferecer à população a experiência de consumir produtos diretamente de quem faz, fomentando um ciclo de sustentabilidade e estimulando a economia criativa. A última edição reuniu mais de 30 expositores, que apresentaram ao público artigos de literatura, design, artesanato, decoração, moda, jardinagem, gastronomia, entre outros.

Neste mês, o evento será realizado no dia 21, das 9h às 19h, com entrada gratuita. Além da área de exposição de produtos, o público terá acesso a espaços temáticos com atividades como yoga, massoterapia, recreação para crianças, jogos eletrônicos e de mesa, serviços de cidadania e shows de bandas e artistas locais.

“O objetivo é incentivar a criatividade e o empreendedorismo pautados na sustentabilidade, além de proporcionar um dia de lazer e cultura para os visitantes”, destaca a coordenadora da Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, Paula Gabriel.

Mais informações sobre como participar da feira podem ser obtidas através do e-mail:feiradafas@gmail.com.