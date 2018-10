Município dá início à programação da campanha Outubro Rosa

O Município de Macapá fez a abertura de mais uma edição da campanha Outubro Rosa, na manhã desta segunda-feira, 1º de outubro, na UBS Cidade Nova. A finalidade é incentivar e sensibilizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e útero, preservando a integridade e a saúde da mulher.

A coordenadora de Saúde da Mulher, Rosa Muniz, ressalta que é importante que as mulheres participem das ações preventivas durante este mês. “As UBS’s promoverão atividades de intensificação, com a proposta de reduzir a incidência no município, além de alerta a população sobre os riscos, prevenção, tratamento e necessidade do diagnóstico precoce”, explica.

Ana Cristina Amaral, educadora física, destaca a relevância do evento. “Essas ações são muito válidas, pois é necessário sempre trabalhar a sensibilização da população quanto à prática de exercícios físicos e um estilo de vida saudável, pois são dois fatores que podem reduzir o risco do aparecimento deste e dos demais cânceres”, diz.

Foram oferecidas requisição de mamografias, demonstração de autoexame das mamas, consultas ginecológicas, avaliação nutricional, testes rápidos, vacina, exames laboratoriais, atendimento odontológico, massagens e atividades educativas. Este ano, a campanha tem como tema Declare seu amor por você, além das atividades de saúde, que serão desenvolvidas em todas as UBS’s. Haverá ainda programação em praça, caminhada, atendimento a profissionais do sexo e população de rua e a tradicional iluminação em cor rosa no prédio da prefeitura, uma prática para que a campanha tenha maior visibilidade.

O Outubro Rosa enfatiza a importância da mulher conhecer suas mamas e ficar atenta às alterações suspeitas; e informa que para mulheres de 50 a 69 anos é recomendada a realização de uma mamografia de rastreamento a cada dois anos.

Cliver Campos