Após 5 meses, bandeira tarifária passará do patamar vermelho para o amarelo em novembro

Informação foi divulgada nesta sexta-feira (26) pela Aneel. Com mudança, taxa extra na conta de luz cairá de R$ 5 para R$ 1 a cada 100 kWh consumidos.

Laís Lis

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (26) que, após cinco meses seguidos, a bandeira tarifária deixará de ser vermelha e passará a ser amarela em novembro.

De acordo com a Aneel, apesar de os reservatórios das usinas hidrelétricas ainda apresentarem níveis reduzidos, houve queda no preço da energia no mercado a vista com o início da estação chuvosa.

