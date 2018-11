Tratamento para diabetes tipo 2 pode pôr fim ao uso de insulina

Pesquisadores dizem que solução seria estímulo ao crescimento de uma membrana da mucosa intestinal

Ariane Alves

São Paulo – Cientistas holandeses podem ter descoberto um novo tratamento para a diabetes tipo 2 que dispensaria as injeções de insulina. O método consiste em causar a destruição da membrana mucosa do intestino para estimular o organismo a produzir uma nova, pois o processo seria capaz de estabilizar os níveis de açúcar no sangue de pessoas diabéticas.

Para realizar os testes, a equipe do Centro Médico Universitário de Amsterdã, na Holanda, realizou o procedimento em 50 pacientes. Um tubo com um pequeno balão em sua extremidade era inserido pela da boca do paciente até o intestino delgado. O balão era inflado com água quente e a membrana mucosa era queimada pelo calor. Dentro de duas semanas, uma nova membrana já estava desenvolvida no organismo, levando a uma melhoria na saúde do paciente. Os médicos notaram outras melhorias, como a diminuição dos riscos cardiovasculares, cegueira, insuficiência renal e dormência nos membros.

Saiba mais no site da Exame