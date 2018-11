Tia Chiquinha: prefeitura entregará primeira creche de tempo integral de Macapá

A Prefeitura de Macapá inaugurará nesta segunda-feira, 26, a primeira creche de tempo integral do município. A construção foi orçada em R$ 1.835.374,01, disponibilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do programa ProInfância, articulado pelo senador Randolfe Rodrigues. Na época, esse programa garantiria a construção de 10 creches inicialmente. O Município iniciou a construção destas, mas foram paralisadas devido a problemas, em todo o Brasil, o que ocasionou o atraso nas obras.

Com a articulação do senador Davi Alcolumbre, os recursos não foram perdidos e garantiu verba para a construção de seis creches após a atualização dos valores. O senador sempre levantou a bandeira da educação, por meio de seu mandato conseguiu a liberação de R$ 56 milhões para a educação municipal, que garantirá a construção, reforma e ampliação de escolas e até compra de materiais para as unidades de educação. A creche Tia Chiquinha é uma das beneficiadas com o recurso.

A Tia Chiquinha será a primeira creche das seis que estão previstas para serem entregues pela prefeitura. Ao todo, serão investidos R$ 11.851.122,03 em recursos para a melhoria da qualidade da educação do município de Macapá. Após a inauguração, a creche irá atender o total de 171 crianças. Destas, três possuem laudo e serão atendidas pelo AEE. Para funcionamento das atividades no local, 66 servidores irão exercer atividades. Destes, 34 são professores, dois pedagogos e dois técnicos de enfermagem. A creche representa um marco para a educação e cultura do município, pois, além de ser a primeira creche pública da capital, o nome da instituição homenageia uma das pioneiras na disseminação da cultura do Marabaixo e do Batuque no Amapá.

Francisca Ramos dos Santos, carinhosamente chamada de Tia Chiquinha, desde pequena contribuiu para manter viva as tradições culturais de seus pais e avós e seus ensinamentos ecoam até hoje, mesmo depois de seu falecimento. Essa foi a forma encontrada pelo prefeito Clécio Luís para homenagear aquela que contribuiu para a cultura popular de Macapá e do Amapá.

Adryany Magalhães