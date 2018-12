Chamada Escolar termina nesta sexta, 7

Terminará nesta sexta-feira, 7, o prazo para participação na Chamada Escolar 2019. Até o momento, foram computadas 41.411 inscrições no site. Elas ainda estão abertas no endereço escolapublica.ap.gov.br e podem ser feitas por qualquer um que esteja fora da escola e deseje ingressar em uma instituição de ensino no ano que vem.

A Chamada Escolar é a primeira etapa para o processo de matrícula nas escolas públicas, permitindo que os órgãos educacionais tenham um panorama do número de pessoas fora da escola que desejam ingressar em uma modalidade de ensino. Após o término, os municípios de Macapá e Santana e o Estado se preparam para a pré-matrícula.

As escolas municipais de Macapá podem tirar dúvidas dos pais e prestar auxílio, assim como a Secretaria Municipal de Educação da capital. É importante lembrar que a Chamada Escolar não garante a vaga do aluno na escola, mas é parte fundamental do processo antes da matrícula de fato.

Assessoria de Comunicação/Semed

Contato: 98805-8150