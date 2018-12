Creche Tia Chiquinha recebe hortaliças colhidas em Horta Vitrine da Semdec

Com o início das atividades na Creche Municipal Tia Chiquinha e as crianças cheias de energia, brincando no local, as parcerias têm surgido para garantir o sucesso desta nova fase da educação municipal de Macapá. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) doou na terça-feira, 4, hortaliças cultivadas e colhidas na Horta Vitrine do órgão.

As verduras foram recebidas com muita alegria pelos funcionários da creche, que poderão preparar o lanche das 171 crianças com a confiança de estarem usando alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos. Os alimentos foram entregues em mãos pelo titular da Semdec, Rodrigo Carvalho e pelo subsecretário Luiz Afonso.

“A horta é uma idealização de todos da secretaria e conta com o trabalho dos nossos técnicos e parceiros municipais. A partir disso, surgiu essa ideia de doarmos os alimentos para as crianças das escolas municipais. Para nós, isso faz parte de um engrandecimento pessoal que pode render frutos muitos positivos em outras esferas da gestão municipal também”, destacou o secretário Rodrigo.

Esta é a segunda escola a receber alimentos colhidos na Horta Vitrine da Semdec. A primeira foi a EMEI Pai Nosso, em novembro deste ano. Para a diretora da creche, Marilda Navegantes, as parcerias e doações são muito bem-vindas. “Desde a inauguração, e até mesmo antes, contamos com o apoio e o trabalho de muitos profissionais. Esta doação é mais uma prova da confiança depositada em nós para realizar um trabalho com qualidade em todos os detalhes e essa confiança vem não somente da gestão, como das famílias que deixam seus filhos aos nossos cuidados”, completou.