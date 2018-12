Emoção e pedidos de justiça marcam enterro de reféns mortos em confronto em Milagres (CE)

Ana Karoline de Souza Barros, 14, e Cíntia Maria Lima da Silva, 15, caminham juntas pela rua 15, a principal via do centro do município de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Passa das 11 horas do sábado. Todo o comércio está fechado em homenagem às cinco vítimas da mesma família mortas durante tentativa de assalto a duas agências bancárias na cidade de Milagres, no Ceará, que resultou em 14 assassinatos (oito criminosos e seis reféns).

Uma delas é Vinícius Magalhães, 14, colega de sala das duas adolescentes. Elas vestem a farda do Colégio de Aplicação. Nas costas da camisa, escreveram mensagens de despedida para o amigo, com corações e flores. No alto delas, grafaram o nome do rapaz com caneta Bic. “É uma forma de a gente nunca esquecer do Vinícius”, explica Cíntia, uma das centenas de pessoas que acompanhavam o velório dos inocentes da tragédia de sexta-feira, 7.

Além dele, morreram o pai, o empresário João Magalhães, e outras três pessoas da família, que vinham de São Paulo para passar o Natal: Claudineide Campos de Souza, 42; o marido Cícero Tenório dos Santos, 60; e o filho do casal, Gustavo Tenório dos Santos, 13. Todos foram sepultados ontem – Vinícius e João em Serra Talhada e os demais em São José do Belmonte, já na divisa com o Ceará. “O sonho do Vinícius era ser engenheiro civil”, lembra Ana Karoline, com quem ele tinha mais afinidade. Filha de uma professora da rede municipal que dava aula de reforço para o amigo havia cinco anos, eles se viam todos os dias. “De manhã, na escola, e de tarde, na minha casa. Éramos assim próximos desde criança”.

Cíntia relata que ele gostava mesmo era de futebol e videogame. Nos últimos dias, só falava da chegada de Gustavo. “Já havia preparado tudo em casa pra receber o primo pra jogar”, narra Simone Maria de Barros Souza, 37, a professora com quem Vinícius esteve uma última vez um dia antes da morte. “Ele se despediu de mim assim: ‘Tia, eu não venho mais’. Até brinquei com ele, pedi pra não dizer isso”, recorda. “Ele repetiu: ‘Tia, eu não venho mais’.

