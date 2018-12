Interventor de Roraima diz que vai restringir entrada de venezuelanos no País

Governador eleito do estado também quer levar imigrantes para outras partes do País: “O povo roraimense é acolhedor, mas não temos estrutura”

O governador eleito de Roraima, Antonio Denarium (PSL), escolhido pelo presidente Michel Temer para ser interventor federal de Roraima, disse que vai restringir a entrada de venezuelanos no País pela fronteira do estado, na cidade de Pacaraima.

Em entrevista à GloboNews concedida neste domingo (9), o futuro governador de Roraima afirmou que vai atuar junto com o Governo Federal para limitar o ingresso de venezuelanos no País, além de fazer um trabalho de “interiorização” dos imigrantes “para outros estados do Brasil”.

Durante a campanha eleitoral, o correligionário de Jair Bolsonaro já havia defendido a adoção de medidas mais restritivas na fronteira, como a exigência da apresentação de antecedentes criminais por parte dos imigrantes, por exemplo. “O povo roraimense é acolhedor. [Mas] Nós não temos estrutura, não temos como atender tantos venezuelanos “, declarou Denarium.

Ainda à GloboNews , o governador eleito afirmou que o fluxo diário em Pacaraima é de mil

