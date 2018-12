Pesquisadores brasileiros criam pomada contra picada letal de aranha

Cientistas do Instituto Butantan estão desenvolvendo uma pomada para tratar a picada da aranha-marrom, que pode causar necrose da pele, falência renal e até a morte dessas vítimas.

Evanildo da Silveira

Ela é pequena, com um tamanho que varia de 0,6 mm a 2 cm, mas pode causar um estrago considerável. Todos os anos, a aranha-marrom (Loxosceles sp) pica cerca de 7 mil pessoas no Brasil – 7.441, em 2016, último dado disponível do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde.

O veneno dela pode causar necrose da pele, falência renal e até a morte das vítimas – seis, naquele ano.

Para diminuir esses problemas, cientistas do Instituto Butantan (IB) desenvolveram uma pomada, cujos efeitos curativos já foram comprovados em testes realizados em cultura celular e animais.

